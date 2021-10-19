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Туреччина викликала послів 10 країн за заяви на захист активіста, звинуваченого у зв’язках з Гюленом

Вівторок, 19 жовтня 2021, 09:33

До Міністерства закордонних справ Туреччини викликали послів 10 країн після їхньої реакції на судовий процес щодо активіста Османа Кавали, звинуваченого у причетності до спроби держперевороту у 2016 році.

Про це повідомило турецьке агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Керівників дипломатичних місій США, Німеччини, Данії, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Швеції, Норвегії, Канади та Нової Зеландії чекають в МЗС вранці 19 жовтня.

Дипломати раніше закликали звільнити Кавалу, зазначивши, що суд над ним кидає тінь на демократію і верховенство права у Туреччині.

Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу у свою чергу заявив, що для послів "неприйнятно" озвучувати рекомендації щодо триваючого судового процесу. "Ваші поради і пропозиції кидають тінь на ваше розуміння права і демократії", - заявив Сойлу у своєму Twitter.

Османа Кавалу звинувачують у причетності до невдалої спроби держперевороту у липні 2016 року, відповідальність за який турецька влада покладає на рух Фейтуллаха Гюлена.

У Туреччині рух ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена вважається терористичною організацією. Колись він був союзником Ердогана і допоміг релігійній консервативній Партії справедливості і розвитку (ПСР) турецького президента прийти до влади. Але після цього союзники розійшлися.

Після невдалої спроби військового перевороту у 2016 році Ердоган поклав відповідальність за нього на рух Гюлена та почав масштабні переслідування його прихильників або тих, кого вважали такими. За звинуваченнями у зв’язках з Гюленом з державних посад звільнили близько 130 000 осіб.

Гюлен, який з 1999 року живе в добровільному вигнанні в США, свою причетність заперечує.

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Туреччина США Німеччина Франція
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