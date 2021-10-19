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Турция вызвала послов 10 стран за заявления в защиту активиста, обвиненного в связях с Гюленом

Вторник, 19 октября 2021, 09:33

В Министерство иностранных дел Турции вызвали послов 10 стран после их реакции на судебный процесс в отношении активиста Османа Кавалы, обвиняемого в причастности к попытке госпереворота в 2016 году.

Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Руководителей дипломатических миссий США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Норвегии, Канады и Новой Зеландии ждут в МИД утром 19 октября.

Дипломаты ранее призвали освободить Кавалу, отметив, что суд над ним бросает тень на демократию и верховенство права в Турции.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу в свою очередь заявил, что для послов "неприемлемо" озвучивать рекомендации в отношении продолжающегося судебного процесса. "Ваши советы и предложения бросают тень на ваше понимание права и демократии", - заявил Сойлу в своем Twitter.

Османа Кавалу обвиняют в причастности к неудачной попытки госпереворота в июле 2016 года, ответственность за который турецкие власти возлагает на движение Фейтуллаха Гюлена.

В Турции движение исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена считается террористической организацией. Когда-то он был союзником Эрдогана и помог религиозной консервативной Партии справедливости и развития (ПСР) турецкого президента прийти к власти. Но после этого союзники разошлись.

После неудачной попытки военного переворота в 2016 году Эрдоган возложил ответственность за него на движение Гюлена и начал масштабные преследования его сторонников или тех, кого считали таковыми. По обвинению в связях с Гюленом из государственных должностей уволили около 130 000 человек.

Гюлен, который с 1999 года живет в добровольном изгнании в США, свою причастность отрицает.

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Турция США Германия Франция
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