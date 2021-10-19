Кремль прокоментував рішення щодо НАТО: діалогу з Альянсом і так не було

Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що призупинивши роботу постійного представництва при НАТО, Москва де-юре оформила фактичний стан відносин з Альянсом, рішення було необхідним і неминучим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Якщо говорити про ситуацію в цілому, то стан справ де-факто оформлено де-юре - ось як це можна охарактеризувати: відносин власне ніяких і не було, не було діалогу", - сказав Пєсков.

За його словами, навпаки, "НАТО декларувало свій намір всіляко стримувати Росію, підкріплювало ці слова конкретними діями".

"Остання крапля - видворення наших дипломатів, які працювали в Брюсселі - все це зробило необхідним і невідворотним приведення ситуації де-факто в стан де-юре", - сказав Пєсков.

Він зазначив, що Росія від прийнятого рішення "не постраждає". "Ніякого діалогу у нас з НАТО і так не було, а в разі потреби, як вже роз'яснював глава МЗС РФ, російський посол в Брюсселі зможе відповісти на всі відповідні питання", - сказав він.

18 жовтня Росія оголосила, що призупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО у відповідь на дії Альянсу.

Росія також вирішила припинити діяльність військової місії зв'язку НАТО в Москві та діяльність інформаційного бюро НАТО в Москві.

НАТО раніше оголосив про скорочення місії РФ в Альянсі вдвічі і позбавило акредитації вісім російських дипломатів у відповідь на ворожу діяльність Росії.