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Укр / Рус
Укр / Рус

Кремль прокомментировал решение относительно НАТО: диалога с Альянсом и так не было

Вторник, 19 октября 2021, 13:58

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приостановив работу постоянного представительства при НАТО, Москва де-юре оформила фактическое состояние отношений с Альянсом, решение было необходимым и неизбежным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Если говорить о ситуации в целом, то положение дел де-факто оформлено де-юре - вот как это можно охарактеризовать: отношений собственно никаких и не было, не было диалога", - сказал Песков.

По его словам, наоборот, "НАТО декларировало свое намерение всячески сдерживать Россию, подкрепляло эти слова конкретными действиями".

"Последняя капля - выдворение наших дипломатов, работавших в Брюсселе - все это сделало необходимым и неизбежным приведения ситуации де-факто в состояние де-юре", - сказал Песков.

Он отметил, что Россия от принятого решения "не пострадает". "Никакого диалога у нас с НАТО и так не было, а в случае необходимости, как уже разъяснял глава МИД РФ, российский посол в Брюсселе сможет ответить на все соответствующие вопросы", - сказал он.

18 октября Россия объявила, что приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО в ответ на действия Альянса.

Россия также решила прекратить деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и деятельность информационного бюро НАТО в Москве.

 НАТО ранее объявило о сокращении миссии РФ в Альянсе вдвое и лишило аккредитации восемь российских дипломатов в ответ на враждебную деятельность России.

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