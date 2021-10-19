Премьер Латвии инициировал обязательную вакцинацию для всех жителей старше 50 лет

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступил с инициативой установить требование обязательной вакцинации для всех жителей страны, достигших 50 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

На заседании правительства Кариньш высказал мнение, что если в течение четырех недель, пока в стране будет действовать локдаун, охват вакцинацией не будет расти, жителям Латвии придется и дальше сидеть по домам, пока другие европейские страны развиваются.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что для расширения охвата старшего поколения рекомендуется выдвинуть требование обязательной вакцинации или же сделать для них недоступные некоторые услуги.

Глава Министерства здравоохранения в целом поддержал идею обязательной вакцинации для тех, кому за 50, подчеркнув "у нас очень мало инструментов для стимулирования вакцинации пожилых людей из группы повышенного риска".

В то же время Павлютс считает, что здесь могут возникнуть проблемы юридического характера, поскольку сейчас обязанность вакцинироваться возлагается на работников на основании трудовой занятости.

В то же время министр юстиции Янис Борданс заявил, что, по его мнению, было бы смешно вводить такое требование, поскольку гораздо более целесообразно ввести обязательную вакцинацию для определенных профессий. "Я не понимаю, что это может означать — обязательная вакцинация пожилых людей", — сказал министр юстиции.

За прошедшую неделю количество выявленных в Латвии случаев заражения коронавируса возросло на 49%, по сравнению с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости достиг 1266,4 на 100 000 населения - вдвое превысив пик второй волны.

Количество госпитализированных пациентов за последние две недели удвоилось, а число умерших за неделю выросло на 48%. В ковид-реанимациях заняты почти все места

Латвия по охвату вакцинацией отстает от своих балтийских соседей и многих стран ЕС. Обеими дозами вакцинированы около 54% взрослого населения, тогда как в среднем в ЕС - около 75%.