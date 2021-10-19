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Польща і Литва закликали ЄС посилити санкції проти Білорусі

Вівторок, 19 жовтня 2021, 19:32

Варшава і Вільнюс виступають за посилення санкції Євросоюзу проти режиму Олександра Лукашенка за штучне створення міграційного тиску на кордонах з Польщею та Литвою.

Про це заявили президенти Польщі та Литви Анджей Дуда і Гітанас Науседа під час спільної пресконференції у Вільнюсі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Укрінформ.

Дуда підкреслив, що дії Білорусі на кордоні з Польщею мають характер гібридної атаки, і це стосується не лише Варшави та Вільнюса, а й усього ЄС.

"У зв’язку з цим ми очікуємо також на солідарність, що Європейська рада ухвалить рішення щодо подальших санкцій проти білоруського режиму", - сказав Дуда.

Він додав, що це питання потрібно піднімати у межах Європейської ради, оскільки така допомога і підтримка сьогодні потрібні Польщі та Литві.

Науседа додав, що ЄС має пристосуватися до нових реалій для гарантування безпеки зовнішніх кордонів і запобігання спробам нелегального перетину кордону.

Він зазначив, що підніме це питання під час саміту ЄС у четвер у Брюсселі. "Режим Лукашенка стає дедалі агресивнішим, що загрожує безпеці Європи",- додав Науседа.

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Брюссель готовий ввести санкції щодо білоруського національного перевізника "Белавіа" через наплив мігрантів.

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Литва Польща Білорусь мігранти
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