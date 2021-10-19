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Польша и Литва призвали ЕС усилить санкции против Беларуси

Вторник, 19 октября 2021, 19:32

Варшава и Вильнюс выступают за усиление санкции Евросоюза против режима Александра Лукашенко за искусственное создание миграционного давления на границах с Польшей и Литвой.

Об этом заявили президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции в Вильнюсе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

Дуда подчеркнул, что действия Беларуси на границе с Польшей имеют характер гибридной атаки, и это касается не только Варшавы и Вильнюса, но и всего ЕС.

"В связи с этим мы ожидаем также солидарности, что Европейский совет примет решение о дальнейших санкциях против белорусского режима", - сказал Дуда.

Он добавил, что этот вопрос нужно поднимать в рамках Европейского совета, поскольку такая помощь и поддержка сегодня нужны Польше и Литве.

Науседа добавил, что ЕС должен приспособиться к новым реалиям для обеспечения безопасности внешних границ и предотвращения попыток нелегального пересечения границы.

Он отметил, что поднимет этот вопрос во время саммита ЕС в четверг в Брюсселе. "Режим Лукашенко становится все более агрессивным, угрожающим безопасности Европы", - добавил Науседа.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель готов ввести санкции в отношении белорусского национального перевозчика "Белавиа" из-за наплыва мигрантов.

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Литва Польша Беларусь мигранты
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