Польша и Литва призвали ЕС усилить санкции против Беларуси
Варшава и Вильнюс выступают за усиление санкции Евросоюза против режима Александра Лукашенко за искусственное создание миграционного давления на границах с Польшей и Литвой.
Об этом заявили президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции в Вильнюсе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.
Дуда подчеркнул, что действия Беларуси на границе с Польшей имеют характер гибридной атаки, и это касается не только Варшавы и Вильнюса, но и всего ЕС.
"В связи с этим мы ожидаем также солидарности, что Европейский совет примет решение о дальнейших санкциях против белорусского режима", - сказал Дуда.
Он добавил, что этот вопрос нужно поднимать в рамках Европейского совета, поскольку такая помощь и поддержка сегодня нужны Польше и Литве.
Науседа добавил, что ЕС должен приспособиться к новым реалиям для обеспечения безопасности внешних границ и предотвращения попыток нелегального пересечения границы.
Он отметил, что поднимет этот вопрос во время саммита ЕС в четверг в Брюсселе. "Режим Лукашенко становится все более агрессивным, угрожающим безопасности Европы", - добавил Науседа.
Напомним, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель готов ввести санкции в отношении белорусского национального перевозчика "Белавиа" из-за наплыва мигрантов.