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Німеччина запропонувала Польщі допомогу у міграційній кризі на кордоні з Білоруссю

Вівторок, 19 жовтня 2021, 20:48

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер запропонував відправити до Польщі офіцерів прикордонного контролю, щоб допомогти країні впоратися з напливом біженців з Білорусі

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У листі своєму польському колезі Зеегофер запропонував як кадрову, так і матеріально-технічну підтримку, щоб допомогти посилити патрулювання у двох країнах ЄС і навколо них.

Він додав, що Німеччина також може надати матеріально-технічну підтримку, щоб допомогти прихистити мігрантів і біженців.

"З огляду на важкий тягар польських прикордонників на кордоні з Білоруссю, я пропоную збільшити кількість німецьких офіцерів, які будуть працювати... в першу чергу на території Польщі, звичайно, під командуванням польських прикордонників", - написав він.

Нагадаємо, польські прикордонники зафіксували спробу найбільш масового нелегального перетину кордону з Білорусі - група мігрантів налічувала близько 200 осіб.

З початку року Польща депортувала близько 400 осіб, які нелегально потрапили в країну. 

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Німеччина Польща Білорусь мігранти
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