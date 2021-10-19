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Германия предложила Польше помощь в миграционном кризисе на границе с Беларусью

Вторник, 19 октября 2021, 20:48

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер предложил отправить в Польшу офицеров пограничного контроля, чтобы помочь стране справиться с наплывом беженцев из Беларуси

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В письме своему польскому коллеге Зеехофер предложил как кадровую, так и материально-техническую поддержку, чтобы помочь усилить патрулирование в двух странах ЕС и вокруг них.

Он добавил, что Германия также может предоставить материально-техническую поддержку, чтобы помочь приютить мигрантов и беженцев.

"Учитывая тяжелое бремя польских пограничников на границе с Беларусью, я предлагаю увеличить количество немецких офицеров, которые будут служить ... в первую очередь на территории Польши, естественно, под командованием польских пограничников", - написал он.

Напомним, польские пограничники зафиксировали попытку наиболее массового нелегального пересечения границы из Беларуси - группа мигрантов насчитывала около 200 человек.

С начала года Польша депортировала около 400 человек, которые нелегально попали в страну.

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Германия Польша Беларусь мигранты
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