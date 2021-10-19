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У Польщі повідомили про прорив через кордон рекордно великої групи мігрантів

Вівторок, 19 жовтня 2021, 13:32

Польські прикордонники зафіксували спробу найбільш масового нелегального перетину кордону з Білорусі - група мігрантів налічувала близько 200 осіб.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це заявила речниця прикордонної служби Анна Міхальська.

"Минулої доби зафіксували загалом понад 600 спроб нелегального перетину кордону, це дуже велика цифра… Група з майже 200 осіб прорвалася через кордон, реагування ще триває", - розповіла вона в радіоефірі.

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За її словами, вже затримали 140 осіб. 

Двоє людей, найімовірніше громадяни Іраку, потрапили до лікарні після того, як застрягли у болотах. Їх знайшли у непритомному стані.

Речниця повідомила також, що з початку року Польща депортувала близько 400 осіб, які нелегально потрапили в країну. 

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Польща мігранти Білорусь
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