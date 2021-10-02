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Перший захід нової помічниці Держсекретаря США з питань Європи та Євразії був присвячений Україні

Субота, 2 жовтня 2021, 12:21

Захід, присвячений 30-тій річниці незалежності України, став першим після призначення на посаду для нової помічниці Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

Про це пише "Європейська правда".

"Щойно затверджена помічниця Держсекретаря доктор Карен Донфрід привітала Україну з 30-річчям незалежності разом з Оксаною Маркаровою", - розповіли у посольстві США у Києві в Twitter 1 жовтня.

Як стало відомо "Європейській правді", цей захід з підтримки України став першим, який Донфрід відвідала після офіційного призначення на посаду.

"Донфрід з нетерпінням чекає на те, щоб продовжити розбудову результатів саміту президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського для подальшого зміцнення важливих двосторонніх відносин", - сказано у повідомленні посольства.

Карен Донфрід була призначена помічницею Держсекретаря США з питань Європи та Євразії 29 вересня. 

Донфрід тривалий час очолювала американський дослідницький центр German Marshall Fund і працювала у Дослідницький службі Конгресу США, Раді національної безпеки у Білому домі.

За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, Донфрід на посаді буде консультувати з питань політики в європейському та євразійському регіонах.

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США
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