Перший захід нової помічниці Держсекретаря США з питань Європи та Євразії був присвячений Україні

Захід, присвячений 30-тій річниці незалежності України, став першим після призначення на посаду для нової помічниці Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

Про це пише "Європейська правда".

"Щойно затверджена помічниця Держсекретаря доктор Карен Донфрід привітала Україну з 30-річчям незалежності разом з Оксаною Маркаровою", - розповіли у посольстві США у Києві в Twitter 1 жовтня.

Як стало відомо "Європейській правді", цей захід з підтримки України став першим, який Донфрід відвідала після офіційного призначення на посаду.

"Донфрід з нетерпінням чекає на те, щоб продовжити розбудову результатів саміту президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського для подальшого зміцнення важливих двосторонніх відносин", - сказано у повідомленні посольства.

Щойно затверджена Помічниця Держсекретаря доктор Карен Донфрід привітала 🇺🇦 з 30-річчям незалежності разом з @Omarkarova. Донфрід з нетерпінням чекає на те, щоб продовжити розбудову результатів саміту @POTUS & @ZelenskyyUa для подальшого зміцнення важливих двосторонніх відносин. https://t.co/oWsEiQy3M4 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 1, 2021

Карен Донфрід була призначена помічницею Держсекретаря США з питань Європи та Євразії 29 вересня.

Донфрід тривалий час очолювала американський дослідницький центр German Marshall Fund і працювала у Дослідницький службі Конгресу США, Раді національної безпеки у Білому домі.

За словами Держсекретаря США Ентоні Блінкена, Донфрід на посаді буде консультувати з питань політики в європейському та євразійському регіонах.