Первое мероприятие новой помощницы госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии было посвящено Украине

Мероприятие, посвященное 30-й годовщине независимости Украины, стало первым после назначения на должность для новой помощницы госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Только утвержденная помощница госсекретаря доктор Карен Донфрид поздравила Украину с 30-летием независимости вместе с Оксаной Маркаровой", - рассказали в посольстве США в Киеве в Twitter 1 октября.

Как стало известно "Европейской правде", это мероприятие по поддержке Украины стало первым, которое Донфрид посетила после официального назначения на должность.

"Донфрид с нетерпением ждет, чтобы продолжить развитие результатов саммита президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского для дальнейшего укрепления важных двусторонних отношений", - говорится в сообщении посольства.

Щойно затверджена Помічниця Держсекретаря доктор Карен Донфрід привітала 🇺🇦 з 30-річчям незалежності разом з @Omarkarova. Донфрід з нетерпінням чекає на те, щоб продовжити розбудову результатів саміту @POTUS & @ZelenskyyUa для подальшого зміцнення важливих двосторонніх відносин. https://t.co/oWsEiQy3M4 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 1, 2021

Карен Донфрид была назначена помощницей госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии 29 сентября.

Донфрид длительное время возглавляла американский исследовательский центр German Marshall Fund и работала в Исследовательский службе Конгресса США, Совете национальной безопасности в Белом доме.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Донфрид будет консультировать по вопросам политики в европейском и евразийском регионах.