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Первое мероприятие новой помощницы госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии было посвящено Украине

Суббота, 2 октября 2021, 12:21

Мероприятие, посвященное 30-й годовщине независимости Украины, стало первым после назначения на должность для новой помощницы госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Только утвержденная помощница госсекретаря доктор Карен Донфрид поздравила Украину с 30-летием независимости вместе с Оксаной Маркаровой", - рассказали в посольстве США в Киеве в Twitter 1 октября.

Как стало известно "Европейской правде", это мероприятие по поддержке Украины стало первым, которое Донфрид посетила после официального назначения на должность.

"Донфрид с нетерпением ждет, чтобы продолжить развитие результатов саммита президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского для дальнейшего укрепления важных двусторонних отношений", - говорится в сообщении посольства.

Карен Донфрид была назначена помощницей госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии 29 сентября.

Донфрид длительное время возглавляла американский исследовательский центр German Marshall Fund и работала в Исследовательский службе Конгресса США, Совете национальной безопасности в Белом доме.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Донфрид будет консультировать по вопросам политики в европейском и евразийском регионах.

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