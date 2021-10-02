МЗС Грузії: стратегічне партнерство країн не може бути в заручниках у Саакашвілі

Неприпустимо, щоб одна людина брала в заручники стратегічне партнерство між Грузією та Україною.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Imedi news, так глава МЗС Грузії Давид Залкаліані відреагував на позицію президента України щодо арешту Михеїла Саакашвілі.

"Їхня позиція зрозуміла, тому що Саакашвілі є їхнім громадянином. Посольство має комунікацію, був контакт з працівником посольства, який надасть українській стороні всю цікаву для них інформацію. Інформація, оприлюднена вчора прокуратурою, буде негайно передана українським друзям", - сказав Залкаліані.

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Він висловив упевненість, що "спокійно, мирно у нас будуть роз'яснення з усіх питань, і наші відносини з Україною так само будуть розвиватися, як розвивалися до цього".

"Неприпустимо, щоб одна особа брала в заручники стратегічне партнерство між Грузією та Україною", - додав глава грузинського МЗС.

Вранці у суботу 2 жовтня в МЗС України відбулась зустріч із тимчасовим повіреним Грузії. Українська сторона наголосила на необхідності повного дотримання законних прав Саакашвілі, звернулася із запитом на його відвідання українським консулом.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба пообіцяв необхідний захист Саакашвілі як громадянину України.

Напередодні речник президента України заявив, що Володимир Зеленський занепокоєний новинами і тоном заяв, що лунають в Грузії після затримання Саакашвілі, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ.

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі 1 жовтня прибув до країни вперше за 8 років попри загрозу арешту.

Того ж дня прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі. Кадри затримання пізніше оприлюднила поліція.

Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.