У Чехії зафіксували максимальне з квітня число нових випадків COVID-19

У Чехії фіксують стрімке зростання нових випадків коронавірусу – за минулу добу їх виявили найбільше з квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Уряд Чехії збирається зустрітися пізніше у середу, щоб затвердити нові заходи для подолання стрибка заражень.

Щоденне зростання числа нових випадків у вівторок досягло 3246 осіб, що більш ніж удвічі перевищило аналогічний показник тиждень тому, коли їх було 1507. Це найбільше добове число заражень з 20 квітня.

За сім днів кількість нових випадків зараження перевищила 100 на 100 000 осіб.

Швидке зростання інфекцій супроводжується зростанням кількості людей, які потребують госпіталізації, та тих, хто помирає.

Загалом у вівторок у лікарнях перебували 620 пацієнтів з COVID-19, близько 100 з них - у важкому стані. Це більше ніж удвічі більше, ніж два тижні тому.

За останні сім днів від COVID-19 померла 51 людина.

У відповідь на погіршення ситуації Міністерство охорони здоров'я запропонувало декілька заходів, включаючи обов'язкові маски для обличчя на робочих місцях і в школах.

Відомство також пропонує обмежити час, протягом якого дійсні негативні тести. Крім того, міністерство пропонує державній системі охорони здоров'я не оплачувати тести, необхідні людям для подорожей, відвідування ресторанів та інших громадських місць та зборів.

Трохи більше 6 мільйонів людей повністю вакциновані в країні з 10,7 мільйона людей, що є рівнем нижче середнього серед країн Європейського союзу.