Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна наразі не може знищувати безпілотники у Чорному морі через військово-технічні обмеження.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на конференції "Чорне море 2026: Близький Схід", повідомляє БНР.

Глава уряду зазначив, що Болгарії складно виявляти атаки дронів вздовж її чорноморського узбережжя, використовуючи наявне обладнання.

Радев сказав, що країна час від часу отримувала допомогу від патрульних літаків союзників. Він додав, що Болгарія разом із союзниками працює над забезпеченням більш регулярного повітряного спостереження за потенційними загрозами в Чорному морі.

Прем’єр також дорікнув політикам, які не згодні з тим, що країна не має необхідних можливостей для виявлення загроз у Чорному морі.

"У Болгарії є багато політиків, які мислять як "прихильники теорії плоскої Землі". Для них Земля не кругла; вони вірять, що один-єдиний радар на узбережжі Чорного моря може виявити низьколітаючий дрон на відстані 100 кілометрів – не кажучи вже про морський дрон, який має дуже низький профіль і мінімальну відбивну поверхню. Ну, це просто неможливо. Такого радара ніколи не будували", – сказав Радев.

Лідер опозиційної партії ГЕРБ Бойко Борисов прокоментував слова прем’єра, назвавши уряд "чемпіонами з виправдань".

"Тоді навіщо нам система оборони, якщо ми не можемо збивати дрони?", – запитав Борисов.

Колишній міністр закордонних справ Даніел Мітов відреагував на порівняння прем’єр-міністра з "пласкоземельцями" та закликав Радева зайняти чітку позицію щодо походження дронів, які атакують судна в Чорному морі.

"Добре, що уряд принаймні має категоричну позицію щодо форми Землі. Тепер ми очікуємо від пана Радева категоричної позиції й щодо того, що це за дрони, які безперервно атакують кораблі в Чорному морі, та кому вони належать", – висловився Мітов.

Цього тижня біля чорноморського узбережжя Болгарії затонув газовоз GAS HUSKY, який, ймовірно, зазнав атаки кількох невідомих дронів.

Днями ще одне судно BETUL 8 зазнало лиха біля узбережжя Болгарії.

Раніше Болгарія звернулася до НАТО з проханням надати бойову авіацію, ракетні комплекси та системи протидії дронам на тлі все частіших атак на судна у Чорному морі.

У НАТО заявили, що Альянс посилить спостереження в Чорному морі на тлі нещодавніх інцидентів.