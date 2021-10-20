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В Чехии зафиксировали максимальное с апреля число новых случаев COVID-19

Среда, 20 октября 2021, 12:53

В Чехии фиксируют стремительный рост новых случаев коронавируса - за минувшие сутки их обнаружили більше всего с апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Правительство Чехии собирается встретиться позже в среду, чтобы утвердить новые меры для преодоления скачка заражений.

Ежедневный рост числа новых случаев во вторник достиг 3246 человек, что более чем вдвое превысило аналогичный показатель неделю назад, когда их было 1507. Это наибольшее суточное число заражений с 20 апреля.

За семь дней количество новых случаев заражения превысило 100 на 100 000 человек.

Быстрый рост инфекций сопровождается ростом числа людей, нуждающихся в госпитализации, и тех, кто умирает.

В целом во вторник в больницах находились 620 пациентов с COVID-19, около 100 из них - в тяжелом состоянии. Это больше чем в два раза больше, чем две недели назад.

За последние семь дней от COVID-19 умерло 51 человек.

В ответ на ухудшение ситуации Министерство здравоохранения предложило несколько мероприятий, включая обязательные маски для лица на рабочих местах и ​​в школах.

Ведомство также предлагает ограничить время, в течение которого действительны негативные тесты. Кроме того, министерство предлагает государственной системе здравоохранения не оплачивать тесты, необходимые людям для путешествий, посещения ресторанов и других общественных мест и сборов.

Чуть больше 6 млн человек полностью вакцинированы в стране с 10,7 миллиона человек, что является уровнем ниже среднего среди стран Европейского союза.

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Чехия
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