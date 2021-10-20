У Румунії провалилася спроба сформувати уряд

Лідер румунської центристської партії USR-PLUS Дачіан Чолош не зміг заручитися підтримкою парламенту у спробі сформувати уряд, що загрожує поглибленням політичної кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Після того, як не вдалося відновити правлячу коаліцію після вотуму недовіри уряду лібералів на початку жовтня, Чолош представив нову програму управління та кабінет міністрів.

Але його пропозиція щодо уряду меншості не набрала 234 голосів, необхідних для ухвалення. Більшість депутатів утрималися від голосування або проголосували проти.

"Незалежно від результатів голосування, незалежно від політичної боротьби, ми ділимося з громадянами хорошими чи поганими результатами. Ми перебуваємо в часі глибокої кризи ", - сказав Чолош, який раніше вже обіймав посаду прем'єр-міністра.

Якщо два призначені прем'єр-міністри не зможуть сформувати уряд протягом 60 днів, президент може розпустити парламент, що може відкрити шлях до дострокових виборів.

Нагадаємо, парламент Румунії 5 жовтня проголосував за вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Флоріна Кицу.

На парламентських виборах у грудні минулого року при владі опинилася правоцентристська коаліція PNL, USR-PLUS та Демократичного союзу угорців Румунії.

Втім, майже від самого початку всередині самої коаліції почалися тертя. Старт кризі дало звільнення міністра охорони здоров’я Влада Войкулеску, який представляв USR-PLUS.

Згодом, міністри USR-Plus пішли у відставку на початку вересня після того, як Кицу звільнив їхнього міністра юстиції через суперечку про фонд регіонального розвитку, і заявили, що коаліція може продовжувати діяти лише з іншим прем'єром.

Детальніше читайте у статті - Криза європейської Румунії: які проблеми вийшли назовні з відставкою уряду.