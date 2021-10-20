В Румынии провалилась попытка сформировать правительство

Лидер румынской центристской партии USR-PLUS Дачиан Чолош не смог заручиться поддержкой парламента в ​​попытке сформировать правительство, что грозит углублением политического кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

После того, как не удалось восстановить правящую коалицию после вотума недоверия правительству либералов в начале октября, Чолош представил новую программу управления и кабинет министров.

Но его предложение по правительству меньшинства не набрало 234 голосов, необходимых для принятия. Большинство депутатов воздержались от голосования или проголосовали против.

"Независимо от результатов голосования, независимо от политической борьбы, мы делимся с гражданами хорошими или плохими результатами. Мы находимся во времени глубокого кризиса ", - сказал Чолош, ранее уже занимал должность премьер-министра.

Если два назначенные премьер-министры не смогут сформировать правительство в течение 60 дней, президент может распустить парламент, что может открыть путь к досрочным выборам.

Напомним, парламент Румынии 5 октября проголосовал за вотум недоверия правительству премьер-министра Флорина Кицу.

На парламентских выборах в декабре прошлого года у власти оказалась правоцентристская коалиция PNL, USR-PLUS и Демократического союза венгров Румынии.

Впрочем, почти с самого начала внутри самой коалиции начались трения. Старт кризису дало увольнение министра здравоохранения Влада Войкулеску, который представлял USR-PLUS.

Впоследствии, министры USR-Plus ушли в отставку в начале сентября после того, как Кицу уволил их министра юстиции из-за спора о фонде регионального развития, и заявили, что коалиция может продолжать действовать с другим премьером.