Парламент Румунії оголосив вотум недовіри уряду

Парламент Румунії у вівторок проголосував за вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Флоріна Кицу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Agerpres.

Голосування за вотум недовіри ініціювала опозиційна Соціал-демократична партія (PSD). Рішення підтримав 281 депутат, тоді як мінімально було необхідно 234 голоси.

За вотум не голосували центристська USR Plus, яка вийшла з коаліції, а також партія UDMR, яка виражає інтереси угорської меншини.

Міністри USR Plus пішли у відставку на початку вересня після того, як Кицу звільнив їхнього міністра юстиції через суперечку про фонд регіонального розвитку, і заявили, що коаліція може продовжувати діяти лише з іншим прем'єр-міністром.

Кицу підтримала Ліберальна партія, його також підтримує президент Клаус Йоганніс.

Лідер PSD Марсель Чолаку раніше заявляв, що його партія має на меті вимагати дострокові вибори. Однак позачергові вибори – для них потрібно, щоб парламент послідовно відхилив два запропоновані склади уряду протягом 60 днів – малоймовірні.

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