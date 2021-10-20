У Німеччині пропонують спільно з поляками патрулювати кордон для стримування міграції

В уряді Німеччини запропонували ідею спільних німецько-польських патрулів на кордоні для запобігання його нелегального перетину мігрантами, які прибувають з території Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністр внутрішніх справ Горст Зеєгофер заявив, що надіслав листа своєму польському колезі, в якому запропонував спільні патрулі на польській стороні кордону для виявлення незаконних перетинів та затримання контрабандистів. Він сказав, що відповіді ще не отримав.

Німеччина заявляє, що запропонувала допомогу Польщі, відрядивши додаткових прикордонників та надавши матеріально-технічну підтримку для мігрантів у країні.

Зеєгофер не дозволив запровадити регулярні прикордонні перевірки на кордоні з Польщею - членом ЄС, проти чого протистояла влада у прикордонній німецькій землі Бранденбург.

"Ніхто не має наміру ... закривати кордон", - сказав Зеєгофер журналістам після засідання уряду в Берліні. Це, за його словами, "наразі було б юридично дуже і дуже сумнівним, оскільки поляки зі свого боку вжили дуже, дуже рішучих ініціатив щодо запобігання нелегальній імміграції".

"Ви не знайдете нікого в міністерстві внутрішніх справ, хто б серйозно пропонував це в останні дні і тижні", - додав Зеєгофер.

Мігрантів перевозять через Польщу до німецького кордону на вантажних автомобілях і мікроавтобусах. У вівторок на заході Польщі розбився мікроавтобус з майже 20 мігрантами, водієм виявився громадянин України, якого затримали.