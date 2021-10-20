В Германии предлагают совместно с поляками патрулировать границу для сдерживания миграции

В правительстве Германии предложили идею совместных германо-польских патрулей на границе для предотвращения ее нелегального пересечения мигрантами, которые прибывают с территории Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил, что направил письмо своему коллеге, в котором предложил совместные патрули на польской стороне границы для выявления незаконных пересечений и задержания контрабандистов. Он сказал, что ответа еще не получил.

Германия заявляет, что предложила помощь Польше, отправив дополнительных пограничников и предоставив материально-техническую поддержку для мигрантов в стране.

Зеехофер не позволил ввести регулярные пограничные проверки на границе с Польшей - членом ЕС, против чего противостояли власти пограничной немецкой земли Бранденбург.

"Никто не намерен ... закрывать границу", - сказал Зеехофер журналистам после заседания правительства в Берлине. Это, по его словам, "сейчас было бы юридически очень и очень сомнительным, поскольку поляки со своей стороны приняли очень, очень решительные инициативы по предотвращению нелегальной иммиграции".

"Вы не найдете никого в министерстве внутренних дел, кто бы серьезно предлагал это в последние дни и недели", - добавил Зеехофер.

Мигрантов перевозят через Польшу к немецкой границе на грузовых автомобилях и микроавтобусах. Во вторник на западе Польши разбился микроавтобус из 20 мигрантами, водителем оказался гражданин Украины, его задержали.