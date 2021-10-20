Латвія оголосила жорсткий локдаун до 15 листопада

Уряд Латвії затвердив жорсткий локдаун з 21 жовтня по 15 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Рішення про локдаун вступить в силу з моменту підписання. Вже завтра, в четвер, 21 жовтня в Латвії почне діяти комендантська година з 20.00 до 5.00 та інші жорсткі обмеження, покликані знизити контакти між людьми.

До 1 листопада всі школярі навчатимуться дистанційно. 1-3-ті класи повернуться за парти 1 листопада, решта - тільки 15 листопада.

Також будуть закриті всі магазини, крім тих, хто торгує товарами першої необхідності.

Крім того, закриються установи громадського харчування, не можна буде отримати послуги індустрії краси.

Буде заборонене проведення всіх публічних заходів.

Заборонені будь-які приватні заходи, неорганізовані збори в рамках більш ніж одного домогосподарства, пікети і подібні заходи, а також припиняється надання будь-яких очних послуг, які не є життєво необхідними.

Винятком є ​​невідкладні випадки, наприклад, похорон і хрещення, коли можуть збиратися члени двох домогосподарств загальним числом до 10 осіб.

Після 15 листопада планується відновити очну торгівлю, надання послуг, роботу закладів освіти, приватні та публічні заходи, але переважно лише в "зеленому режимі" - для людей, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 і можуть пред'явити сертифікат про вакцинацію або перенесене захворювання.