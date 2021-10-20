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Латвия объявила жесткий локдаун до 15 ноября

Среда, 20 октября 2021, 18:49

Правительство Латвии утвердило жесткий локдаун с 21 октября по 15 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Решение о локдаун вступит в силу с момента подписания. Уже завтра, в четверг, 21 октября в Латвии начнет действовать комендантский час с 20.00 до 5.00 и другие жесткие ограничения, призванные снизить контакты между людьми.

До 1 ноября все школьники будут учиться дистанционно. 1-3-е классы вернутся за парты 1 ноября, остальные - только 15 ноября.

Также будут закрыты все магазины, кроме тех, кто торгует товарами первой необходимости.

Кроме того, закроются учреждения общественного питания, нельзя будет получить услуги индустрии красоты.

Будет запрещено проведение всех публичных мероприятий.

Запрещены любые частные мероприятия, неорганизованные сборы в рамках более чем одного домохозяйства, пикеты и подобные мероприятия, а также прекращается предоставление любых глазных услуг, которые не являются жизненно необходимыми.

Исключением является неотложные случаи, например, похороны и крещения, когда могут собираться члены двух домохозяйств общим числом до 10 человек.

После 15 ноября планируется восстановить очную торговлю, оказание услуг, работу учебных заведений, частные и публичные мероприятия, но в основном только в "зеленом режиме" - для людей, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 и могут предъявить сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.

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Латвия
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