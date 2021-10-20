У Фінляндії громадян вперше судять за відмову пройти тест на COVID

У Фінляндії розпочався судовий розгляд першого прецеденту, пов'язаного з ухилянням від проходження тестів на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Проти трьох осіб в повітовому суді Гельсінкі порушено справу через ухиляння від тестування на COVID-19.

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Влітку у Фінляндії почала діяти тимчасова поправка до закону про боротьбу з інфекційними захворюваннями, згідно з якою повнолітня людина, яка свідомо чи через недбалість ухилялася від проходження тесту на коронавірус, може бути покарана штрафом.

Поправка стосується ситуацій, коли особа, що прибула до Фінляндії з іншої країни, була зобов'язана пройти тестування.

У Фінляндії не виключають збільшення кількості аналогічних судових справ, оскільки Статистичний центр зафіксував в цілому 63 правопорушення, пов'язаних з відмовою тестуватися.

Нагадаємо, 15 жовтня парламент Фінляндії затвердив введення ковідного паспорта і продовжив обмеження на в'їзд в країну до кінця року.