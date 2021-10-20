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В Финляндии граждан впервые судят за отказ пройти тест на COVID

Среда, 20 октября 2021, 19:09

В Финляндии началось судебное рассмотрение первого прецедента, связанного с уклонением от прохождения тестов на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Против трех человек в уездном суде Хельсинки возбуждено дело за уклонение от тестирования на COVID-19.

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Летом в Финляндии начала действовать временная поправка к закону о борьбе с инфекционными заболеваниями, согласно которой совершеннолетний человек, который сознательно или по небрежности уклонялся от прохождения теста на коронавирус, может быть наказан штрафом.

Поправка касается ситуаций, когда лицо, прибывшее в Финляндию из другой страны, было обязано пройти тестирование.

В Финляндии не исключают увеличения количества аналогичных судебных дел, поскольку Статистический центр зафиксировал в общей сложности 63 правонарушения, связанных с отказом тестироваться.

Напомним, 15 октября парламент Финляндии утвердил введение ковидного паспорта и продолжил ограничения на въезд в страну до конца года.

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