В Болгарії протестували проти ковідних сертифікатів для відвідин ресторанів і кіно

Сотні протестувальників проти примусової вакцинації вийшли на демонстрацію в середу в Софії, щоб виступити проти вимоги зробити "зелений сертифікат" обов'язковим для доступу в ресторани, театри і торгові центри.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Міністерство охорони здоров'я Болгарії оголосило про цей крок у вівторок з метою сповільнити зростання інфекцій і смертей в країні з найнижчим рівнем вакцинації в Євросоюзі.

Це рішення викликало несхвалення з боку бізнесу і деяких політиків, які очікують третіх парламентських виборів в Болгарії в цьому році 14 листопада.

У той час, як деякі власники ресторанів, а також менеджери готелів і театрів заявили, що бойкотуватимуть ці заходи, сотні болгар поспішили до центрів вакцинації, щоб отримати сертифікат.

Протестувальник заявили, що цей крок порушує їхні права, а вакцинація повинна бути добровільною. Демонстрації пройшли в кількох інших містах балканської країни.

Багато аналітиків пояснюють низький рівень вакцинації дезінформацією і суперечливими повідомленнями політиків і експертів в умовах політичної кризи, а також недовірою до влади.

Згідно з новими правилами, які почнуть діяти в четвер, доступ в бари, тренажерні зали, готелі та інші закриті громадські місця буде дозволений тільки людям, у яких є "зелений сертифікат", що засвідчує вакцинацію, негативний тест чи те, що людина вилікувалась від вірусу.

Тільки 24% дорослих вакциновані в Болгарії.