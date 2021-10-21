Україні потрібна деолігархізація ринку електроенергії - посол ЄС

Україна запровадила вимоги Європейського союзу у газовій сфері, але у сфері енергетики досі є чимало проблем, які не дозволяють синхронізацію з європейськими мережами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас під час виступу на 4-му Форумі Асоціацій у Києві.

"У сфері енергетики, що стосується газу, Україна широко імплементувала вимоги ЄС і переваги цього очевидні. Щодо ринку електроенергії, Україна ще далека він норм ЄС і це також означає, що синхронізація українських електромереж з європейськими поки перебуває на певній відстані", - сказав Маасікас.

"У перспективі технічно це можливо, але потрібен функціонуючий ринок електроенергії, діючий регулятор, деолігархізація ринку електроенергії тощо", - додав посол.

Як відомо, на саміті Україна-ЄС чималий блок переговорів зайняли питання енергетики.

У спільній заяві "Україна та ЄС підкреслили важливість спільної роботи проти будь-яких потенційних зусиль третіх сторін використовувати енергію як зброю, зокрема в контексті наслідків для стабільності транзиту газу територією України".

Незважаючи на значні реформи у попередні роки в секторі енергетики, практична імплементація реформ пробуксовує через неспроможність (в силу різних соціальних та економічних причин) перейти до ринкового ціноутворення як на ринку газу, так і електроенергії.

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