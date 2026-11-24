Міністерство оборони Туреччини повідомило у вівторок, що військовий вертоліт розбився неподалік від центральної провінції Ескішехір.

Заяву турецького оборонного відомства наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, відповідні служби прибули на місце катастрофи і наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Міністерство не повідомило, чи є постраждалі та що стало причиною катастрофи вертольота моделі AS-532.

Нагадаємо, 12 листопада у Туреччині четверо військовослужбовців загинули внаслідок аварії військового вертольота в регіоні Мальтія на сході країни.

Перед тим італійський вертоліт зазнав аварії в районі Брчко у Боснії та Герцеговині під час виконання рутинних завдань в рамках операції ЄС Althea, загинули 4 солдатів.