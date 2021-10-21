Украине нужна деолигархизация рынка электроэнергии - посол ЕС

Украина ввела требования Европейского союза в газовой сфере, но в сфере энергетики до сих пор есть немало проблем, которые не позволяют синхронизацию с европейскими сетями.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас во время выступления на 4-м Форуме Ассоциаций в Киеве.

"В сфере энергетики, что касается газа, Украина широко имплементировала требования ЕС и преимущества этого очевидны. Относительно рынка электроэнергии, Украина еще далека он норм ЕС и это также означает, что синхронизация украинских электросетей с европейскими пока находится на определенном расстоянии", - сказал Маасикас.

"В перспективе технически это возможно, но нужен функционирующий рынок электроэнергии, действующий регулятор, деолигархизация рынка электроэнергии и т.д.", - добавил посол.

Как известно, на саммите Украина-ЕС большой блок переговоров заняли вопросы энергетики.

В совместном заявлении "Украина и ЕС подчеркнули важность совместной работы против любых потенциальных усилий третьих сторон использовать энергию как оружие, в частности в контексте последствий для стабильности транзита газа по территории Украины".

Несмотря на значительные реформы в предыдущие годы в секторе энергетики, практическая имплементация реформ пробуксовывает из-за неспособности (в силу различных социальных и экономических причин) перейти к рыночному ценообразованию как на рынке газа, так и электроэнергии.

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