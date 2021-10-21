Орбан не бачить причин для санкцій ЄС проти Польщі

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти потенційного застосування санкцій проти Польщі у зв’язку з ситуацією з верховенством права в країні.

Про це Орбан заявив по приїзді на саміт лідерів ЄС в Брюсселі у четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Польща – найкраща країна в Європі. Немає потреби для ніяких санкцій. Це сміховинно", - сказав угорський прем’єр-міністр.

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Коментуючи суперечку Варшави з Брюсселем, яка загострилася після резонансного рішення Конституційного суду Польщі щодо переваги права Євросоюзу, Орбан став на бік Польщі.

"Пріоритет права ЄС взагалі не закладено в договорі (про Європейський Союз. – Ред.). ЄС має пріоритет, коли він має компетенцію. Питання у компетенціях. І що відбувається тут регулярно, це те, що європейські інституції обходять права національних парламентів та урядів, та змінюють договір, не маючи жодних легітимних повноважень для цього. Тож поляки мають рацію", - сказав угорський прем'єр.

"Польща - це країна успіху. Найкраща економіка, демократія переважає, вибори справедливі. Які проблеми з Польщею?", - висловив Орбан нерозуміння претензій ЄС до Варшави.

Як повідомлялося, лідери ЄС на саміті у четвер обговорять поглиблення суперечки між Брюсселем і Варшавою через судову реформу і нещодавнє рішення Конституційного трибуналу Польщі про перевагу національного права над правом ЄС.

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