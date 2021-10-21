Орбан не видит причин для санкций ЕС против Польши

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против потенциального применения санкций против Польши в связи с ситуацией с верховенством права в стране.

Об этом Орбан заявил по приезде на саммит лидеров ЕС в Брюсселе в четверг, сообщает "Европейская правда".

"Польша - лучшая страна в Европе. Нет нужды для никаких санкций. Это смехотворно", - сказал венгерский премьер-министр.

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Комментируя спор Варшавы с Брюсселем, который обострился после резонансного решения Конституционного суда Польши о преимуществе права Евросоюза, Орбан стал на сторону Польши.

"Приоритет права ЕС вообще не заложен в договоре (о Европейском Союзе. - Ред.). ЕС имеет приоритет, когда он имеет компетенцию. Вопрос в компетенциях. И что происходит здесь регулярно, это то, что европейские институты обходят права национальных парламентов и правительств и меняют договор, не имея никаких законных полномочий для этого. Поэтому поляки правы", - сказал венгерский премьер.

"Польша - это страна успеха. Лучшая экономика, демократия преобладает, выборы справедливы. Какие проблемы с Польшей?", - выразил Орбан непонимание претензий ЕС к Варшаве.

Как сообщалось, лидеры ЕС на саммите в четверг обсудят углубление спора между Брюсселем и Варшавой из-за судебной реформы и недавнее решение Конституционного трибунала Польши о преимуществе национального права над правом ЕС.

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