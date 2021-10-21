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В Парижі за 6,6 млн євро продали з аукціону найбільший скелет трицератопса

Четвер, 21 жовтня 2021, 18:18

Приватний анонімний колекціонер із США у четвер на аукціоні в Парижі придбав скам'янілі рештки "Великого Джона", найбільшого виявленого палеонтологами трицератопса, за 6,65 млн євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Великий Джон" жив у сучасній Південній Дакоті понад 66 мільйонів років тому. Його назвали на честь власника землі, де знайшли кістки динозавра.

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"Його придбав американський колекціонер, і ця людина абсолютно натхненна ідеєю мати таку річ в особистому користуванні", - сказав Джуан Ріверс, представник покупця.

Перший шматок кістки від величезного скелета був виявлений в 2014 році. Череп трицератопса має довжину 2,62 метра і  ширину 2 метри.

 

До 2015 року палеонтологи виявили 60% скелета, який складається з більш ніж 200 частин. Їх ретельно зібрали в Італії для підготовки до паризького аукціону.

На черепі у нього виявили травматичне ураження, яке, на думку дослідників, ймовірно, було результатом удару іншого трицератопса.

У минулому році аукціонний дім Christie's продав в Нью-Йорку скелет тиранозавра рекса за 31,8 млн доларів.

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