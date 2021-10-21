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В Париже за 6,6 млн евро продали с аукциона самый большой скелет трицератопса

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Четверг, 21 октября 2021, 18:18

Частный анонимный коллекционер из США в четверг на аукционе в Париже приобрел окаменелые остатки "Большого Джона", крупнейшего обнаруженного палеонтологами трицератопса, за 6,65 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Большой Джон" жил в современной Южной Дакоте более 6,6 млн лет назад. Его назвали в честь владельца земли, где нашли кости динозавра.

"Его приобрел американский коллекционер, и этот человек абсолютно вдохновлен ​​идеей иметь такую ​​вещь в личном пользовании", - сказал Джуан Риверс, представитель покупателя.

Первый кусок кости от огромного скелета был обнаружен в 2014 году. Череп трицератопса имеет длину 2,62 метра и ширину 2 метра.

 

К 2015 году палеонтологи обнаружили 60% скелета, который состоит из более чем 200 частей. Их тщательно собрали в Италии для подготовки к парижскому аукциону.

На черепе у него обнаружили травматическое поражение, которое, по мнению исследователей, вероятно, было результатом удара другого трицератопса.

В прошлом году аукционный дом Christie's продал в Нью-Йорке скелет тиранозавра рекса за 31,8 млн долларов.

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Франция ЕвроЖизнь
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