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НАТО вивчає можливість швидкого розгортання військ у регіоні Чорного моря

Четвер, 21 жовтня 2021, 19:36

Північноатлантичний альянс вивчає можливості швидкого рогортання сил в Чорноморському регіоні, якщо для цього з'явиться потреба.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в четвер на пресконференції в Брюсселі після засідання міністрів оборони країн Альянсу, повідомляє "Європейська правда".

"Ми підвищили нашу присутність у Чорному морі, тому що воно має стратегічну важливість для НАТО", - сказав Столтенбрег.

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Він наголосив, що незаконна анексія Криму та агресивна поведінка Росії у Чорному морі призвели до того, що Альянс підвищив присутність у регіоні в повітрі, на землі та на морі.

"Ми постійно оцінюємо, що ще ми можемо зробити – частково збільшивши свою присутність але також частково підвищивши нашу можливість швидко розгорнути сили, якщо буде необхідність", - заявив генсек НАТО.

Столтенберг також повідомив, що міністри оборони затвердили глобальний план оборони Альянсу.

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