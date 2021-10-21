НАТО изучает возможность быстрого развертывания войск в регионе Черного моря
Североатлантический альянс изучает возможности быстрого разворачивание сил в Черноморском регионе, если для этого появится необходимость.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после заседания министров обороны стран Альянса, сообщает "Европейская правда".
"Мы повысили наше присутствие в Черном море, так как оно имеет стратегическую важность для НАТО", - сказал Столтенберг.
Он отметил, что незаконная аннексия Крыма и агрессивное поведение России в Черном море привели к тому, что Альянс повысил присутствие в регионе в воздухе, на земле и на море.
"Мы постоянно оцениваем, что еще мы можем сделать - частично увеличив свое присутствие, но также частично повысив нашу возможность быстро развернуть силы, если будет необходимость", - заявил генсек НАТО.
Столтенберг также сообщил, что министры обороны утвердили глобальный план обороны Альянса.