Генсек НАТО: відносини з Росією на низькому рівні

У НАТО залишаються канали для комунікації з Росією попри рішення Москви призупинити роботу свого представництва у Брюсселі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні міністерської зустрічі у Брюсселі.

"Звичайно, це стало робити ще складніше через рішення Росії закрити офіси НАТО в Москві. І я думаю, що ми також повинні розуміти, що відносини між НАТО і Росією зараз на низькому рівні. Вони не були такими важкими після закінчення холодної війни", - сказав Столтенберг.

За його словами, підхід НАТО до Росії залишається таким самим, як і раніше, що означає надійне стримування та оборону, у поєднанні з зусиллями щодо змістовного діалогу.

"Ми твердо віримо, що коли справи складні, коли ми стикаємось із викликами у наших відносинах, як зараз, ще важливіше, щоб ми говорили, тому НАТО буде продовжувати прагнути до конструктивного чи змістовного діалогу з Росією", - додав генсек.

Як відомо, 18 жовтня Росія оголосила, що призупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО у відповідь на дії Альянсу.

Росія також вирішила припинити діяльність військової місії зв'язку НАТО в Москві та діяльність інформаційного бюро НАТО в Москві.

Нагадаємо, міністри оборони НАТО мають намір узгодити новий генеральний план для захисту від будь-якого потенційного нападу Росії на кількох напрямках.