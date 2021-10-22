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62% французів підтримують використання "паспортів здоров’я"

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 11:14

62% французів вважають вимогу паспорта здоров’я хорошим заходом і 47% в цілому схвально оцінюють політику реагування на епідемію президента Еммануеля Макрона.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це свідчать результати опитування Odoxa-Backbone Consulting, проведеного на замовлення Le Figaro. 

Це вищі показники, ніж за попередніми опитуваннями. У лютому 57% респондентів висловились проти тоді ще потенційного застосування паспорта здоров’я, а політику уряду станом на травень схвально оцінювали близько третини респондентів. 

Близько 60% опитаних також схвалюють нещодавнє продовження періоду застосування ковід-сертифікатів як перепусток, якщо того вимагатиме ситуація, до липня 2022 року. 

Президент соціологічної компанії Гаель Сліман зауважив, що при цьому є значні розбіжності залежно від групи респондентів. Так, найвища підтримка "паспортів здоров’я" як способу стримувати епідемію - серед людей поважного віку (76% у групі 75+) та серед заможніших французів (66%). У той же час, серед молоді віком 25-34 роки підтримка складає 58%, серед людей робітничих професій - 53%.  

Помітили розбіжності і залежно від політичних симпатій респондентів: серед симпатиків "Непокірної Франції" 65% виступають проти "паспорта здоров’я". У той же час, виборці інших політсил скоріше підтримують його: понад 70% серед прихильників соціалістів та "Республіканців", 90% - партії Еммануеля Макрона та 58% - правопопулістського "Національного об’єднання" 

У той же час, 58% у майбутньому не хочуть, щоб продовження дії паспорта прив’язувалося до підсилюючої третьої дози вакцини.

Серед виборців "Непокірної Франції" та "Національного об’єднання" переважно негативно оцінюють політику влади щодо епідемії - 77% і 67% відповідно.

Опитування проводилося серед 1005 респондентів віком від 18 років методом онлайн-опитування 20-21 жовтня. Похибка складає 1,4-3-1%. 

Нагадаємо, у Франції кілька місяців поспіль щосуботи збираються протести проти ковід-сертифікатів як перепусток та обов'язкової вакцинації деяких категорій. На початку протести збирали близько 200 000 людей по всій території країни, останнім часом акції стали менш масштабними. 

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Франція Коронавірус Вакцини
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