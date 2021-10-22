62% французов поддерживают использование "паспортов здоровья"

62% французов считают требование паспорта здоровья хорошей мерой и 47% в целом одобрительно оценивают политику реагирования на эпидемию президента Эммануэля Макрона.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом свидетельствуют результаты опроса Odoxa-Backbone Consulting, проведенного по заказу Le Figaro.

Это более высокие показатели, чем в предыдущих опросах. В феврале 57% респондентов высказались против тогда еще потенциального применения паспорта здоровья, а политику правительства по состоянию на май одобрительно оценивали около трети респондентов.

Около 60% опрошенных также одобряют недавнее продление периода применения ковид-сертификатов как пропусков, если того потребует ситуация, до июля 2022 года.

Президент социологической компании Гаэль Слиман заметил, что при этом наблюдаются значительные различия в зависимости от группы респондентов. Так, самая высокая поддержка "паспортов здоровья" как способа сдерживать эпидемию - среди людей почтенного возраста (76% в группе 75+) и среди состоятельных французов (66%). В то же время, среди молодежи в возрасте 25-34 года поддержка составляет 58%, среди людей рабочих профессий - 53%.

Заметили различия и в зависимости от политических симпатий респондентов: среди сторонников "Непокорной Франции" 65% выступают против "паспорта здоровья". В то же время, избиратели других политсил скорее поддерживают его: более 70% среди сторонников социалистов и "республиканцев", 90% - партии Эммануэля Макрона и 58% - правопопулистского "Национального объединения".

В то же время, 58% в будущем не хотят, чтобы продление действия паспорта привязывалось к усиливающей третьей дозы вакцины.

Среди избирателей "Непокорный Франции" и "Национального объединения" преимущественно негативно оценивают политику власти для реагирования на эпидемию - 77% и 67% соответственно.

Исследование проводилось среди 1005 респондентов в возрасте от 18 лет методом онлайн-опроса 20-21 октября. Погрешность составляет 1,4-3-1%.

Напомним, во Франции несколько месяцев подряд каждую субботу собираются протесты против ковид-сертификатов как пропусков и обязательной вакцинации некоторых категорий. В начале протесты собирали около 200 000 человек по всей территории страны, в последнее время акции стали менее масштабными.