Франція закликала НАТО не боятися оборонних амбіцій ЄС

Міністр збройних сил Франції Флоренс Парлі закликала своїх колег з НАТО не боятися оборонних планів Європейського Союзу, заявивши, що Сполучені Штати виграють, а будь-який європейський потенціал зміцнить Альянс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Зауваження, зроблені на зустрічі міністрів оборони країн НАТО, були спрямовані на припинення багатомісячної невизначеності щодо того, чи будуть останні зусилля ЄС щодо розробки зброї та збройних сил конкурувати з Альянсом.

"Коли я чую деякі заяви щодо європейської оборони і коли я спостерігаю певні загрози, в тому числі в рамках цієї організації, я кажу: "Не бійтеся!"", - сказала Парлі.

"Європейська оборона будується не в опозиції до НАТО, а навпаки: сильніша Європа сприятиме зміцненню та стійкішому Альянсу", – наголосила вона.

Міністр оборони США Ллойд Остін позитивно оцінив ці слова, заявивши, що вітає більш спроможну європейську оборону, повторюючи спільну заяву у вересні, опубліковану президентами Франції та США.

"Ми хотіли б бачити ініціативи, які доповнюють те, що робить НАТО", – сказав Остін.

Він закликав союзників по НАТО виконувати свою "роботу номер один": "надійне стримування та оборону".

Хоча європейські країни мають вишколених солдатів і сучасні кібер-, морські та повітряні сили, будь-якій бойовій місії ЄС, ймовірно, бракуватиме такої підтримки, яку надають Сполучені Штати.

Велика Британія, яка більше не є членом ЄС, також каже, що ЄС може відігравати роль підтримки НАТО. Але міністр оборони Британії Бен Воллес у четвер назвав будь-яку спробу побудувати європейську армію відволікаючим фактором.

З 27 держав ЄС 21 також є членами НАТО, однак Сполучені Штати давно стверджують, що блок повинен мати можливість робити більше для подолання криз на своїх кордонах.

У березні наступного року ЄС має намір узгодити основний документ військової стратегії для визначення майбутніх загроз, зосередившись при цьому на спільній розробці зброї, а також окресливши нові сили ЄС, які можуть втручатися у кризи.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг від дублювання Альянсу: "Потрібно більше можливостей, а не нові структури".