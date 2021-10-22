Франция призвала НАТО не бояться оборонных амбиций ЕС

Министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли призвала своих коллег из НАТО не бояться оборонных планов Европейского Союза, заявив, что Соединенные Штаты выиграют, а любой европейский потенциал укрепит Альянс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Замечания, сделанные на встрече министров обороны стран НАТО, были направлены на прекращение многомесячной неопределенности относительно того, будут ли последние усилия ЕС по разработке оружия и вооруженных сил конкурировать с Альянсом.

"Когда я слышу некоторые заявления о европейской обороне и когда я наблюдаю определенные угрозы, в том числе в рамках этой организации, я говорю: "Не бойтесь!"", - сказала Парли.

"Европейская оборона строится не в оппозиции к НАТО, а наоборот: сильная Европа будет способствовать укреплению и устойчивости Альянса", - подчеркнула она.

Министр обороны США Ллойд Остин положительно оценил эти слова, заявив, что приветствует более способную европейскую оборону, повторяя совместное заявление в сентябре, опубликованное президентами Франции и США.

"Мы хотели бы видеть инициативы, дополняющие то, что делает НАТО", - сказал Остин.

Он призвал союзников по НАТО выполнять свою "работу номер один": "надежное сдерживание и оборону".

Хотя европейские страны имеют вышколенных солдат и современные кибер, морские и воздушные силы, любой боевой миссии ЕС, вероятно, не хватит такой поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты.

Великобритания, которая больше не является членом ЕС, также говорит, что ЕС может играть роль поддержки НАТО. Но министр обороны Великобритании Бен Уоллес в четверг назвал любую попытку построить европейскую армию отвлекающим фактором.

Из 27 государств ЕС 21 также являются членами НАТО, однако Соединенные Штаты давно утверждают, что блок должен иметь возможность делать больше для преодоления кризисов на своих границах.

В марте следующего года ЕС намерен согласовать основной документ военной стратегии для определения будущих угроз, сосредоточившись при этом на совместной разработке оружия, а также определив новые силы ЕС, которые могут вмешиваться в кризисы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег от дублирования Альянса: "Нужно больше возможностей, а не новые структуры".