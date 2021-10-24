США хочуть пояснень від Туреччини через висилку послів

У Державному департаменті США чекають пояснень від турецької сторони після рішення вислати десять послів, у тому числі посла Сполучених Штатів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

"Ми знаємо про ці повідомлення і просимо роз'яснення у міністерстві закордонних справ Туреччини" – заявили у Держдепі.

Нинішній посол США Девід Саттерфілд був призначений у 2019 році. Кандидатуру на його заміну Джеффа Флейка схвалив комітет Сенату із закордонних справ у вівторок.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що доручив оголосити персонами нон грата 10 послів, які оприлюднили заяву на захист активіста Османа Кавали, якого судять за нібито причетність до спроби держперевороту у 2016 році.

Перед цим 19 жовтня керівників дипломатичних місій США, Німеччини, Данії, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Швеції, Норвегії, Канади та Нової Зеландії викликали до МЗС Туреччини.

Дипломати у спільній заяві закликали звільнити Кавалу, нагадуючи, що з часу його затримання минуло чотири роки, на його користь є рішення ЄСПЛ, а заведення на нього нових справ після попереднього виправдання ставить під сумнів повагу до демократії, верховенства права і прозорість судочинства у Туреччині.

Османа Кавалу звинувачують у причетності до невдалої спроби держперевороту у липні 2016 року, відповідальність за який турецька влада покладає на рух Фейтуллаха Гюлена.