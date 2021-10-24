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США віднесли росіян до переліку "бездомних національностей"

Неділя, 24 жовтня 2021, 13:48

Державний департамент США відніс росіян до категорії громадян, яка не може отримати американську візу в своїй країні.

З інформацією про це "Європейська правда" ознайомилася у відповідному документі Держдепу.

До категорії Homeless Nationalities ( "бездомні національності" – ред.) належать громадяни держав, на території яких немає американського консульства.

Росіян внесли до цього списку з 21 жовтня.

Також в список входять країни, ситуація в яких не дозволяє, з точки зору США, обробляти заяви на отримання американської візи через скорочення чисельності співробітників консульства. Йдеться про такі країни, як Куба, Сирія, Іран, Ємен, Лівія, Сомалі, Еритрея, Південний Судан і Венесуела.

У Держдепі уточнили, що громадяни РФ мають можливість отримати американську візу в Польщі.

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США
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