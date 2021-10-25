У Британії допустили обов’язкову ковід-вакцинацію медиків

Британія ймовірно зробить щеплення від коронавірусу обов’язковим для персоналу Національної служби здоров’я.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News, цитуючи міністра охорони здоров’я Саджида Джевіда.

"Ми розглядаємо таку можливість… Нам ще потрібно ухвалити фінальне рішення, але я схиляюся до того, щоб зробити це", - зазначив Джевід.

Міністр пояснив, що це гарантувало би кращий захист пацієнтів, та зазначив, що його не зупиняє той факт, що в національній системі здоров’я і так відчувається нестача персоналу, і такі медики скоріше погодяться на вакцинацію, ніж звільнення.

У Британії щеплення від коронавірусу вже є обов’язковим для персоналу у сфері догляду. За словами Саджида Джевіда, після запровадження такої вимоги показники вакцинації в цій категорії суттєво зросли.

Міністр пригадав також низку країн Європи, які зробили щеплення обов’язковим для персоналу медичної сфери.

На запитання про те, коли чекати такого рішення, він сказав, що це буде не дуже скоро, але й не через місяці.

У Британії зараз триває нова хвиля епідемії, показники заражень наблизилися до попередніх максимумів. У той же час уряд, попри заклики медичних асоціацій, поки не поспішає повертати карантинні обмеження. Показники смертності серед коронахворих залишаються в рази нижчими, аніж минулої зими, коли кампанія вакцинації тільки починалася. Зараз в країні обома дозами вакцини наразі щеплені майже 80% населення віком від 12 років.

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