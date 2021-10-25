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В Британии допустили обязательную ковид-вакцинацию медиков

Понедельник, 25 октября 2021, 10:06

Британия вероятно сделает прививки от коронавируса обязательными для персонала Национальной службы здоровья.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News, цитируя министра здравоохранения Саджида Джевида.

"Мы рассматриваем такую ​​возможность... Нам еще нужно принять окончательное решение, но я склоняюсь к тому, чтобы сделать это", - отметил Джевид.

Министр пояснил, что это гарантировало бы лучшую защиту пациентов, и отметил, что его не останавливает тот факт, что в национальной системе здравоохранения и так ощущается нехватка персонала, и такие медики скорее согласятся на вакцинацию, чем увольнение.

В Британии прививки от коронавируса уже являются обязательным для персонала ухода. По словам Саджида Джевида, после введения такого требования показатели вакцинации в этой категории существенно выросли.

Министр вспомнил также ряд стран Европы, где сделали прививки обязательным для персонала медицинской сферы.

На вопрос о том, когда ждать такого решения, он сказал, что это будет еще не скоро, но и не через месяцы.

В Британии сейчас идет новая волна эпидемии, показатели заражений приблизились к предыдущим максимумам. В то же время правительство, несмотря на призывы медицинских ассоциаций, пока не спешит возвращать карантин. Показатели смертности среди заболевших остаются в разы ниже, чем зимой с тем же числом заражений - вероятно, благодаря вакцинации. В стране обеими дозами вакцины пока привиты почти 80% населения в возрасте от 12 лет.

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Великобритания Коронавирус
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