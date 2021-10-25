В Британии допустили обязательную ковид-вакцинацию медиков
Британия вероятно сделает прививки от коронавируса обязательными для персонала Национальной службы здоровья.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News, цитируя министра здравоохранения Саджида Джевида.
"Мы рассматриваем такую возможность... Нам еще нужно принять окончательное решение, но я склоняюсь к тому, чтобы сделать это", - отметил Джевид.
Министр пояснил, что это гарантировало бы лучшую защиту пациентов, и отметил, что его не останавливает тот факт, что в национальной системе здравоохранения и так ощущается нехватка персонала, и такие медики скорее согласятся на вакцинацию, чем увольнение.
В Британии прививки от коронавируса уже являются обязательным для персонала ухода. По словам Саджида Джевида, после введения такого требования показатели вакцинации в этой категории существенно выросли.
Министр вспомнил также ряд стран Европы, где сделали прививки обязательным для персонала медицинской сферы.
На вопрос о том, когда ждать такого решения, он сказал, что это будет еще не скоро, но и не через месяцы.
В Британии сейчас идет новая волна эпидемии, показатели заражений приблизились к предыдущим максимумам. В то же время правительство, несмотря на призывы медицинских ассоциаций, пока не спешит возвращать карантин. Показатели смертности среди заболевших остаются в разы ниже, чем зимой с тем же числом заражений - вероятно, благодаря вакцинации. В стране обеими дозами вакцины пока привиты почти 80% населения в возрасте от 12 лет.
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