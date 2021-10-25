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Законопроєкт про місцевий референдум направили до Венеційської комісії

Понеділок, 25 жовтня 2021, 12:38

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук направив законопроєкт №5512 "Про місцевий референдум" на розгляд до Європейської комісії за демократію через право.

Про це Стефанчук написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"З огляду на визнаний в європейському середовищі авторитет Венеціанської комісії, розраховую на отримання об'єктивного експертного висновку щодо законопроєкту "Про місцевий референдум". Вкрай важливо, щоб документ став зразковим законом і дійсно ефективним механізмом реалізації прямої демократії на місцевому рівні", - йдеться в повідомленні.

Раніше Стефанчук прогнозував, що законопроєкт може бути винесено на розгляд у першому читанні в парламенті до нового року.

Як відомо, на початку 2021 року Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум, який перед голосуванням також направляли на оцінку до Венеційської комісії.

Нагадаємо, минулого тижня Венеційська комісія опублікувала висновок на урядовий законопроєкт "Про засади державної політики перехідного періоду", який пропонує регулювання принципів держуправління та правосуддя на окупованих територіях під час процесу їхньої реінтеграції.

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Венеційська комісія
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