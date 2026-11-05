FT: два з трьох танкерів з російським дизелем, які прямували до США, змінили курс

Два з трьох танкерів, завантажених російським дизельним паливом, які мали поставити його до США в рамках "дизельної угоди" з РФ, змінили свій курс і більше не прямують до американського узбережжя.

Про це повідомляє видання Financial Times, пише "Європейська правда".

Російський танкер Talisman та танкер Leruo, що належить Гонконгу і плаває під прапором Сьєрра-Леоне, завантажені дизелем з РФ, більше не вказують атлантичне узбережжя США як пункт призначення.

У понеділок Leruo, що перебуває під санкціями Великої Британії, ЄС та Канади, змінив свій сигнал на Бразилію.

Підсанкційне судно Talisman відвернуло від Атлантичного океану й увійшло у Середземне море, де наразі перебуває біля узбережжя Алжиру. Танкер подає сигнал "очікує на розпорядження". Це свідчить про те, що вантаж з російським дизелем ще не має підтвердженого покупця чи порту призначення.

Третій танкер, завантажений дизельним паливом з РФ, грецький Agioi Fanendes, судячи з усього, продовжує свій шлях до США, але також подає сигнал "очікую вказівок".

Його власник, компанія Eastern Mediterranean Maritime, раніше повідомляв FT, що "судно рухається в очікуванні вказівок, оскільки порт розвантаження ще не підтверджено".

Однак танкер Beast, що перебуває під санкціями та належить Сейшельським островам, який 27 жовтня завантажився в російському порту Приморськ, також вирушив у бік США і вказує, що його пунктом призначення є атлантичне узбережжя.

З жодним із власників танкерів, що перебувають під санкціями, зв’язатися для отримання коментарів не вдалося.

Угода президента США Дональда Трампа з правителем РФ Владіміром Путіним про експорт російського дизелю до Сполучених Штатів розлютила членів Конгресу від Демократичної партії та деяких республіканців, які заявили, що вона може бути незаконною, і зажадали її скасування.

Цього тижня губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл написала листа операторам портів і терміналів у своєму штаті, який слугує пунктом доставки вантажів, що надходять у гавань Нью-Йорка. У ньому губернаторка попередила, що порти мають відмовляти у прийманні будь-якого танкера з російським дизелем, інакше їм загрожують суворі санкції.

ЗМІ писали, що члени Демократичної партії США в Сенаті та Палаті представників звернулися до американських банків та портів із проханням зберегти документи, пов’язані з угодою президента Дональда Трампа щодо імпорту російського дизельного палива до США, для подальшого розслідування.

За даними ЗМІ, представники адміністрації США непублічно заохочують американські компанії приймати російський дизель, який прямує до Сполучених Штатів в рамках "дизельної угоди". Водночас компанії не хочуть брати на себе ризики, пов’язані з купівлею дизелю у Росії, частково через те, що демократи в Конгресі стверджують, що указ Трампа порушує закони про санкції.