Рейтинг євроінтеграції України – показники за 2026 та попередні роки

"Європейська правда" оприлюднила традиційну таблицю щодо реформ, складену на основі щорічних звітів Єврокомісії про розширення.

Документ наведений у статті Менше реформ, більше успіху: що пообіцяв ЄС Україні на 2027 рік.

Європейська комісія щорічно оцінює держави-кандидатки щодо наближення до права ЄС, а також швидкість проведених реформ. Цього року в Україні склалася парадоксальна ситуація. Єврокомісія визнає, що реформи суттєво сповільнилися – але готовності України до вступу зросла найбільше за всі роки.

Ілюстрація "Європейської правди"

За методологією ЄК, рівень готовності коливається від найнижчого показника "початковий рівень" (1 у таблиці) до "добра відповідність" (4) або "просунутий рівень" (5). Оцінки 4 та 5 вважають достатніми для вступу.

У 2026 році Україна отримала "четвірки" за 5 з 33 переговірних глав (торік було за чотирма), за ще однією – наближається до цього рівня. "Одиниця", тобто найнижча оцінка, лишилася за трьома главами, як і торік.

Важливо, що оцінка цього року зросла за усіма "фундаментальними" главами, що є критично важливими для переговорів.

Також ці таблиці доступні у форматі PDF.

У статті "Європейська правда" пояснює, що це зростання не завжди відображає прогрес реформ, здійснених владою.

Зокрема, Брюссель визнав, що у питанні протидії корупції оцінка зросла не завдяки, а всупереч діям влади.

Про рейтинг євроінтеграції-2025 читайте минулорічну статтю: "Україну попередили, але не покарали"

"Європейська правда" готує також порівняння з іншими державами-кандидатами.