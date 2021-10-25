У Словаччині планують активізувати вакцинацію, пропонуючи стимули для лікарів

Уряд Словенії планує підвищити рівень вакцинації, надавши стимули для лікарів загальної практики, які будуть активно заохочувати вакцинацію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Лікарі загальної практики та їх бригади матимуть право на отримання бонусів, якщо не менше 45% їх зареєстрованих пацієнтів у віці старше 50 років отримали першу дозу вакцини COVID-19 або не менше 55% були повністю вакциновані.

Фінансова винагорода буде доступно тільки тим лікарям, які проводять не менше двох годин на тиждень, виконуючи додаткові дії, наприклад, активно звертаючись до окремих пацієнтів і беручи участь в місцевих заходах, в тому числі в засобах масової інформації.

Мета полягає в тому, щоб підвищити рівень вакцинації, особливо серед людей старше 50 років, заявив уряд, яке планує виділити до 4 мільйонів євро в якості бонусів.

Рішення було зустрінуте неоднозначною реакцією. Деякі лікарі та медсестри попередили, що їх робоче навантаження і без того надмірне, деякі висловили занепокоєність з приводу етичного аспекту такої кампанії, а інші побоювалися, що це може підірвати довіру лікарів і пацієнтів.

У Словаччині першу дозу вакцини здобули 2 490 447 осіб, а другу - 2 294 490 осіб, що відповідає приблизно половині населення країни.