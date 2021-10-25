В Словакии планируют активизировать вакцинацию, предлагая стимулы для врачей
Правительство Словении планирует повысить уровень вакцинации, предоставив стимулы для врачей общей практики, которые будут активно поощрять вакцинацию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Врачи общей практики и их бригады будут иметь право на получение бонусов, если не менее 45% их зарегистрированных пациентов в возрасте старше 50 получили первую дозу вакцины COVID-19 или не менее 55% были полностью вакцинированы.
Финансовое вознаграждение будет доступно только тем врачам, которые проводят не менее двух часов в неделю, выполняя дополнительные действия, например, активно обращаясь к отдельным пациентам и участвуя в местных мероприятиях, в том числе в средствах массовой информации.
Цель состоит в том, чтобы повысить уровень вакцинации, особенно среди людей старше 50 лет, заявило правительство, которое планирует выделить до 4 миллионов евро в качестве бонусов.
Решение было встречено неоднозначной реакцией. Некоторые врачи и медсестры предупредили, что их рабочая нагрузка и без того чрезмерна, некоторые выразили озабоченность по поводу этического аспекта такой кампании, а другие опасались, что это может подорвать доверие врачей и пациентов.
В Словакии первую дозу вакцины получили 2 490 447 человек, а вторую - 2 294 490 человек, что соответствует примерно половине населения страны.