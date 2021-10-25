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В Словакии планируют активизировать вакцинацию, предлагая стимулы для врачей

Понедельник, 25 октября 2021, 12:59

Правительство Словении планирует повысить уровень вакцинации, предоставив стимулы для врачей общей практики, которые будут активно поощрять вакцинацию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Врачи общей практики и их бригады будут иметь право на получение бонусов, если не менее 45% их зарегистрированных пациентов в возрасте старше 50 получили первую дозу вакцины COVID-19 или не менее 55% были полностью вакцинированы.

Финансовое вознаграждение будет доступно только тем врачам, которые проводят не менее двух часов в неделю, выполняя дополнительные действия, например, активно обращаясь к отдельным пациентам и участвуя в местных мероприятиях, в том числе в средствах массовой информации.

Цель состоит в том, чтобы повысить уровень вакцинации, особенно среди людей старше 50 лет, заявило правительство, которое планирует выделить до 4 миллионов евро в качестве бонусов.

Решение было встречено неоднозначной реакцией. Некоторые врачи и медсестры предупредили, что их рабочая нагрузка и без того чрезмерна, некоторые выразили озабоченность по поводу этического аспекта такой кампании, а другие опасались, что это может подорвать доверие врачей и пациентов.

В Словакии первую дозу вакцины получили 2 490 447 человек, а вторую - 2 294 490 человек, что соответствует примерно половине населения страны.

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Словения Вакцины
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