У Нідерландах застерегли перед більшим підйомом рівня моря, ніж очікувалося

У понеділок голландські експерти з клімату попередили, що низинні Нідерланди можуть зіткнутися з більшим підвищенням рівня моря, ніж прогнозувалося раніше.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише AP.

Королівський Нідерландський метеорологічний інститут (KNMI) оприлюднив суворе попередження в новому документі на основі власного дослідження та звіту, опублікованого в серпні Міжурядовою групою ООН зі зміни клімату.

Доповідь була представлена менш ніж за тиждень до відкриття щорічної кліматичної конференції ООН у Глазго, яку багато хто сприймає як важливу і навіть вирішальну можливість для конкретних урядових зобов'язань щодо скорочення викидів парникових газів.

"Це може бути не веселе читання, але читання обов'язкове", - сказав державний секретар Нідерландів з питань інфраструктури та водних ресурсів Стівен Вайенберг.

KNMI заявив, що якщо викиди парникових газів не зменшаться, рівень моря вздовж довгого голландського узбережжя може піднятися на 1,2 метра до 2100 року. У 2014 році інститут попереджав про можливе підвищення на 1 метр.

У документі також йдеться, що якщо танення антарктичного льодовика прискориться, то рівень моря може піднятися на 2 метри до 2100 року.

Експерти також попередили про сильні літні шторми та посухи, причому рівень річок, як очікується, буде нижчим влітку та вищим взимку.

Низинні Нідерланди захищені тисячами кілометрів дамб уздовж річок і узбережжя Північного моря.

Протягом літа сильні зливи спричинили повінь у південній провінції Лімбург. Той самий літній шторм спричинив десятки смертей у сусідніх Німеччині та Бельгії.

"Адаптація до екстремальних погодних умов і очікування підвищення рівня моря мають бути головним пріоритетом для нового уряду", – заявив у понеділок голова Голландської спілки водних рад Рогір ван дер Санде.

Зараз чотири партії ведуть переговори щодо формування наступної правлячої коаліції в Нідерландах, однією з тем, яку вони обговорюють, є кліматичні заходи.